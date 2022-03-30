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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna Rusların kayıplarını açıkladı: 17 bin 300 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Rusların kayıplarını açıkladı: 17 bin 300 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-03-30 10:19:49
Ukrayna Rusların kayıplarını açıkladı: 17 bin 300 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-30 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 131 uçak, 131 helikopter, 605 tank, 1723 zırhlı araç, 305 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1184 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 81 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü

 Öte yandan Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.

 

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