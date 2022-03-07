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Ukrayna Rus savaş gemisini vurdu!

Odessa bölgesini savunan Ukrayna Donanma Kuvvetleri, Rusya'ya ait savaş gemisini vurdu.

3 Saat Önce
2022-03-07 16:06:00
Ukrayna Rus savaş gemisini vurdu!

Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı.

Bratçuk, “Bir düşman gemisi daha eksildi” ifadesini kullandı. .

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