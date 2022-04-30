Ukrayna, Rus ordusunun son 24 saatteki kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu. Rus ordusunun savaşın başladığı günden bu yana kaybettiği asker sayısı ise 23 bin 200 oldu.