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Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 23 bine yükseldi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki asker kaybının 23 bine yükseldiğini, Rusların savaş boyunca 189 uçak, 155 helikopter ve 986 tank kaybettiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2022-04-29 11:04:03
Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 23 bine yükseldi

Rus ordusunun 24 Şubat-29 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu 23 bin asker kaybetti, 189 uçak, 155 helikopter, 986 tank, 2 bin 418 zırhlı araç, 435 top, 151 roketatar sistemi ve 73 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1695 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 229 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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