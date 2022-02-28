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Ukrayna: Rus ordusu yasaklı bombaları kullanıyor

Rus ordusunun Sumı bölgesinde bulunan Ahtırka kentine, Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde yasaklanan vakum bombalarını attığı bildirildi.

28 Dakika Önce
2022-02-28 18:23:46
Ukrayna: Rus ordusu yasaklı bombaları kullanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 5. gününe girildi. Rusya, sivil bölgelere füze ve bomba fırlatmayı sürdürüyor.

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Rus ordusunun Ukrayna'da, Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde yasaklanan vakum bombalarını kullandığı bildirildi.

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Sumı bölgesinde bulunan Ahtırka kentinin Belediye Başkanı Pavlo Kuzmenko yaptığı açıklamada, “Düşman amansız bir savaş yürütüyor. Ahtırka'daki petrol deposuna yine vakum bombası atıldı, petrol tankerleri patlatıldı.” diye aktardı.

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Ayrıca Rus işgalcilerin Ahtırka kentine düzenlediği saldırılar sonucu kentin büyük zarar gördüğü belirtildi.

KırımHaberAjansı .

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