Ukrayna: Rus ordusu yasaklı bombaları kullanıyor

Rus ordusunun Sumı bölgesinde bulunan Ahtırka kentine, Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde yasaklanan vakum bombalarını attığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 5. gününe girildi. Rusya, sivil bölgelere füze ve bomba fırlatmayı sürdürüyor.

Rus ordusunun Ukrayna'da, Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde yasaklanan vakum bombalarını kullandığı bildirildi.

Sumı bölgesinde bulunan Ahtırka kentinin Belediye Başkanı Pavlo Kuzmenko yaptığı açıklamada, “Düşman amansız bir savaş yürütüyor. Ahtırka'daki petrol deposuna yine vakum bombası atıldı, petrol tankerleri patlatıldı.” diye aktardı.

Ayrıca Rus işgalcilerin Ahtırka kentine düzenlediği saldırılar sonucu kentin büyük zarar gördüğü belirtildi.

KırımHaberAjansı .