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Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna’nın doğu bölgelerine saldırılarını artırarak sürdürdüğünü açıkladı.

3 Gün Önce
2022-05-06 23:06:31
Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından savaşın 72'nci gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki bölgelere saldırılarını artırarak sürdürdüğü, Ukrayna halkının da Rus saldırısına karşı kahramanca direndiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen kontrolüne almak ve bu topraklar ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak için doğudaki saldırılarına devam ettiği, bu çerçevede Rus güçlerinin en yoğun saldırılarının Slobojanskiy ve Donetsk yönünde gözlemlendiği, Mariupol'daki Azovstal tesislerine saldırısının da arttığı vurgulandı.

Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerinin konuşlandığı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediği, Harkiv civarındaki bazı yerleşim alanlarını ablukaya aldığı, Liman ve Popasna yönünde saldırılar gerçekleştirdiği, Avdiyevka ve Kuraheva'daki askeri mevkileri bombaladığı ifade edilen açıklamada, Rubijne, Severodonetsk, Preçistivka ve Novaya Dmitrivka kasabalarına düzenlediği saldırıların ise başarısız olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçerek Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Şestakovo, Peremoha ve Çerkaskiy Tişki yerleşim alanlarının bir kısmı üzerindeki kontrolünü yeniden sağladığı bilgisi paylaşıldı. .

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