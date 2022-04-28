Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 800 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 'Rus ordusu 22 bin 800 asker kaybetti, 187 uçak, 155 helikopter, 970 tank, 2 bin 389 zırhlı araç, 431 top, 151 roketatar sistemi ve 71 hava savunma sistemi imha edildi' denildi.