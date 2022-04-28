DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İl il bayram namazı saatleri
Güneş tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı? Türkiye'den Güneş tutulması izlenir mi?
Evi sattı, kiracıyı sokağa attı
Annenin Sırrıdır Çocuk 4. bölüm izle | Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle
İngiliz Financial Times gazetesinden 'Kavala Davası' yorumu
Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır
Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 4.5 TL mi oldu? Ekmek hangi ilçelerde 4.5 lira olacak? 1 Mayıs'ta ekmeğe zam mı yapılacak?
Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da
Putin'den Erdoğan'a takas teşekkürü
Bahçeli'den ilginç benzetme: “Elon Musk'lar Türkiye'de türemesin'
Yetenekli Bay Cage filmi konusu ne? Yetenekli Bay Cage yönetmeni ve senaristi kim? Yetenekli Bay Cage ne zaman vizyona girecek?
Öğretmen bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Öğretmenlere bayramda kaç gün izin var? Öğretmenler bayramda tatile, memleketine, il dışına gidebilir mi, yasak mı?
Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi hakkında yeni gelişme
İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor
Bayramda memurlara tatil kaç gün, 9 gün mü? Ramazan bayramı kamu personeline tatil 9 gün mü? Bayram tatili Banka-PTT-Belediye kaç gün?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 800 askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 800 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 'Rus ordusu 22 bin 800 asker kaybetti, 187 uçak, 155 helikopter, 970 tank, 2 bin 389 zırhlı araç, 431 top, 151 roketatar sistemi ve 71 hava savunma sistemi imha edildi' denildi.

4 Saat Önce
2022-04-28 11:17:55
Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 800 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 800 asker, 187 uçak, 155 helikopter ve 970 tank kaybettiğini bildirdi.

Rus ordusunun 24 Şubat-28 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu toplamda 22 bin 800 asker kaybetti, 187 uçak, 155 helikopter, 970 tank, 2 bin 389 zırhlı araç, 431 top, 151 roketatar sistemi ve 71 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1688 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 215 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş