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Ukrayna: Rus ordusu 21 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan döneminde 21 bin askerini kaybettiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2022-04-21 10:21:23
Ukrayna: Rus ordusu 21 bin askerini kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin asker, 172 uçak, 151 helikopter ve 829 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 172 uçak, 151 helikopter, 829 tank, 2 bin 118 zırhlı araç, 393 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1508 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 166 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. .

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