Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 askerini kaybetti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-24 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Rus ordusunun saldırılarda bugüne kadar 15 bin 800 asker, 108 uçak, 124 helikopter ve 530 tankını kaybettiği açıklandı
2022-03-24 10:20:41
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 800 askerini, 108 uçağını, 124 helikopterini ve 530 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-24 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.
Rus ordusuna ait çıkarma gemisi vuruldu
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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