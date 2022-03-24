Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-24 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Rus ordusunun saldırılarda bugüne kadar 15 bin 800 asker, 108 uçak, 124 helikopter ve 530 tankını kaybettiği açıklandı