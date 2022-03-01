Ukrayna: Rus kuvvetleri Herson'a girdi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Denysenko, Rus kuvvetlerinin Herson'a girdiğini, ancak Ukrayna'nın hala şehir yönetim binasını kontrol ettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 6. gününe girdi. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor. Rus ordusu, gün içinde açıklama yaparak Kiev içinde bazı tesisleri hassas silahlarla vuracağını söyledi, sivil halka bazı tesislerden uzak durmaları çağrısı yaptı. Sokak savaşlarına hazırlanan halk ise direnişten vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

BÖLGEDEN SON GELİŞMELER:

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki Herson'a girdiğini duyurdu. Danışman, "Ancak hükümet binalarımız kontrol altında" dedi.

ZELENSKİ VE BİDEN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti. Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Rus kuvvetlerinin Kiev'e yaklaşması ve Ukrayna'nın Batı'dan yardım çağrılarının yoğunlaşması nedeniyle, görüşmenin gerçekleştiğini duyurdu. Zelenski, Biden ile görüşmesine ilişkin “Biden ile Ukrayna'ya savunma yardımı konusundaki ABD'nin liderliği hakkında konuştuk. Saldırgan Rusya'yı bir an önce durdurmalıyız” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın istihbarat birimi, Rusya'nın Belarus birliklerinin çatışmaya girmesini haklı çıkarmak için bir provokasyon hazırlığında olduğunu açıkladı. Belarus'un Ukrayna sınırına yakın 300 tankı olduğu açıklandı.

ZELENSKİ: ATEŞKES OLMADAN MÜZAKERELER ZAMAN KAYBI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Reuters ve CNN'e ortak bir röportaj vererek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukraynalı ve Rus yetkililerin, Belarus'taki görüşmelerine de değinen Zelenski, önce saldırıların durup daha sonra görüşmelerin başlamasını tercih edeceğini söyledi. Zelenskiy, "Eğer Rusya barışa hazırsa orada olmamız önemli ama barışa hazır değilse, bu görüşmeler sadece zaman kaybı" dedi.

NATO'nun Ukrayna'ya karşı duruşuna da değinen Zelenski, "Eğer ortaklarımız, Rusya, Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor diye Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değillerse, Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar” açıklamasını yaptı. Zelenski bu garantiler arasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunması ve Ukrayna'nın tamamen güvende olması gibi maddelerin olması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın halen Ukrayna hava sahasının tamamında üstünlüğü sağlayamadığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bir grup gazeteciye bilgi veren yetkili, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı kuvvetlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girdiğini söyledi.

Yetkili, "Bu sabah itibarıyla yine kısa menzilli, orta menzilli seyir füzelerinin karışımı olmak üzere (Rusya tarafından) 400'den fazla füze fırlatıldığını gördük. Ukrayna üzerindeki hava sahası ihtilaflı olmaya devam ediyor. Rusların halen tüm ülke üzerinde hava üstünlüğü yok ama diğerlerine göre daha fazla kontrole sahip oldukları alanlar var. Aynı şey Ukraynalılar için de geçerli. Ukrayna hava ve füze savunma sistemleri ayakta, bozulmamış ve angaje olmaya devam ediyor" dedi.

RUSYA, KİEV'DEKİ TELEVİZYON KULESİNİ HEDEF ALDI

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesini hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

ABD'li bir yetkili Rusya'nın Ukrayna'ya şimdiye kadar 400'den fazla füze attığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya'nın Kiev'deki televizyon kulesine saldırdığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünde ortak basın toplantısı düzenledi.

TRTHaber, NTV .