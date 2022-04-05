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Ukrayna, Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

48 Dakika Önce
2022-04-05 08:54:37
Ukrayna, Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verdi

Arestoviç, günlük brifingde yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin cesareti ve tecrübesi sayesinde Rus filosunun "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini ifade etti.

Karadeniz'de Rus donanmasına ait Amiral Essen, Suriye'deki askeri operasyon sırasında ateşlediği Kalibr füzeleriyle dikkati çekmişti. .

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