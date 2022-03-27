DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Katar: Rus gazına alternatif bulmak çok zor
Ukrayna: Şoygu kalp krizi geçirdi
Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den geri püskürtüldü
Lviv Belediye Başkanı: Rusya Lviv'i vurarak Biden'a merhaba dedi
Erdoğan çiftçilerle buluştu: Kırmızı et ihtiyacına yerli çözüm
Altılı masanın ikinci buluşma yeri belli oldu
Osmaniye'de kaza; 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı
Soylu: PKK defterini kapattık
Binali Yıldırım: Deliler gibi ekin, dağı taşı ekin
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
Silahlı Ermeni çetelerden Azerbaycan askerlerine saldırı
Rusya: Biden tedavi olsa iyi olur
Türk yatırımcısı neden kripto parayı tercih ediyor?
'Bosna Kasabı' Radovan Karadzic’in avukatının Bosna Hersek’e girmesine izin verilmedi
Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz İtalya ile final oynamaktı

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den geri püskürtüldü

Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den geri püskürtüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, Ukraynalı askerlerin, Kiev’e girmeyi hedefleyen Rus birliklerini başkentten 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü bildirdi.

1 Saat Önce
2022-03-27 00:24:25
Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den geri püskürtüldü

Motzuyanik, yaptığı açıklamada, Kiev'in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev'den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.

Öte yandan başkent Kiev'in yakınında yer alan İrpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı.

İrpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, “Düşman birlikleri, İrpin'e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü.” dedi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş