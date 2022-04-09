DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zonguldaklı balıkçılara 'mayın' uyarısı
Libya’da Hafter krizi; komiteden çekildiler
Saraybosna’da Ukrayna’ya destek eylemi
Aliyev: Ermenistan tekliflerimizi kabul etti
Ukrayna: Rus askerlerinin çocuklara tecavüz ettiği tespit edildi
Emlak Konut Kadın Basketbol A Takımı Süper Lig’e yükseldi
Diyanet'ten hac açıklaması
E-ticaret: Online alışverişi tercih eden iller belli oldu
Başarı ile ulaşıldı! Uzaya gitmek kişi başı ne kadardır? Uzaya gitmek için şartlar nelerdir?
Sinemadan kim ne kadar kazanıyor?
Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü
Oyuncular üzgün FIFA 22'e zam mı geldi? FIFA 22 yeni fiyatı nedir?
Gaziantep FK - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig
'Gölümüz kurtulsun' demişti; göl arazisini işgal ettiği ortaya çıktı
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

BURSA

19:42

05:00
19:42
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:27

04:46
19:27
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:10

04:30
19:10
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:53

04:12
18:53
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:41

04:08
18:41
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

ANKARA

19:27

04:46
SAHUR
19:27
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Rus askerlerinin çocuklara tecavüz ettiği tespit edildi

Ukrayna: Rus askerlerinin çocuklara tecavüz ettiği tespit edildi

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, Rus askerlerin çocuklara tecavüz ettiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-04-09 19:16:11
Ukrayna: Rus askerlerinin çocuklara tecavüz ettiği tespit edildi

Denisova, Kıyiv bölgesinde yaşanan olayları örnek vererek Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını soruşturan uluslararası kuruluşlara, ilgili vakaları dikkate alma çağrısı yaptı.

248522-1024x614

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, Rus ordusunun vahşetinin sınır tanımadığını vurguladı. Rus askerlerinin acımasız bir şekilde çocuklara tecavüz ettiğini ifade eden Denisova, “Buça'da 5 işgalci tarafından tecavüz edilen 14 yaşındaki kız çocuğu şu an hamile. Buça'da 11 yaşındaki çocuğa, sandalyeye bağlanan annesinin gözü önünde tecavüz edildi. İrpin'de 20 yaşındaki bir kadına, üç işgalci tarafından aynı anda tecavüz edildi.” diye bildirdi.

Rus askerlerinin işlediği korkunç suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Denisova, “Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Başlattığı İşgal Sırasındaki İnsan Hakları İhlallerini Soruşturma Komisyonu ve AGİT üye devletleri tarafından Moskova Mekanizmasına uygun olarak oluşturulan uzman misyonunu ilgili savaş suçlarını dikkate almaya davet ediyorum.” dedi.

KırımHaberAjansı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş