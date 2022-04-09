Ukrayna: Rus askerlerinin çocuklara tecavüz ettiği tespit edildi

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, Rus askerlerin çocuklara tecavüz ettiğini bildirdi.

Denisova, Kıyiv bölgesinde yaşanan olayları örnek vererek Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını soruşturan uluslararası kuruluşlara, ilgili vakaları dikkate alma çağrısı yaptı.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, Rus ordusunun vahşetinin sınır tanımadığını vurguladı. Rus askerlerinin acımasız bir şekilde çocuklara tecavüz ettiğini ifade eden Denisova, “Buça'da 5 işgalci tarafından tecavüz edilen 14 yaşındaki kız çocuğu şu an hamile. Buça'da 11 yaşındaki çocuğa, sandalyeye bağlanan annesinin gözü önünde tecavüz edildi. İrpin'de 20 yaşındaki bir kadına, üç işgalci tarafından aynı anda tecavüz edildi.” diye bildirdi.

Rus askerlerinin işlediği korkunç suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Denisova, “Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Başlattığı İşgal Sırasındaki İnsan Hakları İhlallerini Soruşturma Komisyonu ve AGİT üye devletleri tarafından Moskova Mekanizmasına uygun olarak oluşturulan uzman misyonunu ilgili savaş suçlarını dikkate almaya davet ediyorum.” dedi.

KırımHaberAjansı .