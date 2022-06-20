Ukrayna parlamentosundan iki yeni yasa: Rus kitaplarına ve müziğine yasak!

Ukrayna Parlamentosu, bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklanması lehinde oy kullandı.

Ukrayna Parlamentosu, Rus kitaplarına ve müziğine ciddi kısıtlamalar getirecek iki yasayı oyladı.

Yasalardan biri, Rus pasaportlarından vazgeçip Ukrayna vatandaşlığı almadıkları sürece Rus vatandaşlarının kitap basmasını yasaklayacak. Yasak, yalnızca 1991'de Sovyet yönetiminin çöküşünden sonra Rus vatandaşlığına sahip olanlar için geçerli olacak.

Diğer yasa ise, 1991 sonrası Rus vatandaşlarının medya ve kamusal alanda müzik yapmasını engelleyecek.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, yeni kısıtlamaları memnuniyetle karşıladığını söyledi. .