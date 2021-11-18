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Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı

Ukrayna Parlamentosu, 'Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması'na ilişkin yasa tasarısını onayladı.

22 Dakika Önce
2021-11-18 20:51:07
Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı

Tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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