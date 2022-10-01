Ukrayna ordusu, Rus askerlerini kuşattı!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy ​​bugün, Ukrayna güçlerinin ülkenin doğusundaki Liman şehrinde Rus güçlerini kuşattığını duyurdu.

Çerevatiy açıklamasında, “Liman'da 5 bin ila 5 bin 500 Rus askeri var. Ancak kuşatmadan kaçmaya çalışan askerler arasındaki kayıplar nedeniyle kuşatma altındaki kuvvetlerin sayısı azalmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin dün, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Liman şehrinde ‘kısmen kuşatıldığını' ve Ukraynalı askerlerin bölgedeki bazı köyleri geri aldığını bildirdi.

Kaynak: Şarku'l Avsat .