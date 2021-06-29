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Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ordusunun personel sayısının artırılmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

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29.06.2021 20:00:09
Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ordunun personel sayısının artırılmasına yönelik tasarısı parlamentoda genel kurulda oylandı.

Milletvekillerinin çoğunluğunun kabul ettiği tasarıya göre, Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısı yüzde 4,4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılacak.

Yapılan artışla asker sayısı 215 bine ulaşacak, kalanlar sivil personelden oluşacak.

Tasarının gerekçesinde, "Ulusal Direnişin Temelleri" hakkındaki yasaya uygun olarak direniş hareketi ve toprak savunma birlikleri ile komuta organlarının oluşturulması için personel sayısında artış yapmanın amaçlandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunda, halihazırda 204 bini asker olmak üzere 250 bin personel çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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