Ukrayna ordusu Lyman’ın ardından Herson’a ilerliyor

U﻿krayna ordusu, Rus ordusunun elindeki Herson kentinin kuzeydoğusunda Dinyeper Nehri çevresindeki Rus mevzilerini aştı.

Ukrayna ordusunun, Rus işgali altındaki Herson kentinin kuzeydoğusunda Dinyeper Nehri çevresindeki Rus mevzilerini aştığı bildiriliyor.

Ukrayna ordusunun ilerleyişi bölgedeki Rus askeri yetkililerce de doğrulandı ve "Ukrayna ordusuna çok yoğun savunma ateşi açıyoruz" denildi.

Herson'da Rusların atadığı bölgesel lider Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 km ilerleyerek, Dudchany kenti yakınlarına geldiklerini belirtti.

Rus Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov da Ukrayna'nın bölgede tank sayısı olarak üstün olduğunu ekledi.

Herson Ukrayna'nın güneyinde, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Birkaç bölgede kurtardığımız yerler oldu, birçok yerde şiddetli savaş sürüyor" açıklamasını yaptı. Ancak Zelenski bu bölgelerin isimlerini açıklamadı.

Reuters Ukrayna ordusunun, Dinyeper Nehri'nin batısında bulunan yaklaşık 25 bin Rus askerinin ikmal hattını hedeflediğini yazdı.

Herson'un kuzeybatısında, Ruslar için hayati önemdeki Antonivsky Köprüsü'nün de Ukrayna ordusunca büyük oranda yıkıldığı belirtiliyor.

UKRAYNA LUHANSK'TA DA İLERLİYOR

Doğuda da Rusya işgali altındaki Luhansk'ta bazı bölgelerde Ukrayna askerlerinin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Bölgeden gelen haberler Ukrayna ordusunun Kremenna ve Svatove kentlerine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Cumartesi günü de Ukrayna ordusu Lyman kentini kuşatmış, ardından Rusya askerlerini buradan çektiğini açıklamıştı. Luhansk sınırında bulunan Lyman, Rusların bölgedeki lojistik merkezleriydi.

Rusya, geçen hafta Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.

Ancak Ukrayna'da askeri anlamda zorlanan Rusya, yine geçen hafta bu nedenle seferberlik ilan etmişti.

Ukrayna lideri Zelenski ise Kırım da dahil Rusya'nın ilhak ettiği tüm bölgeleri geri alana kadar savaşacaklarını söylüyor.