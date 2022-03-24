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Ukrayna ordusu duyurdu: Rus çıkarma gemisi vuruldu!

Ukrayna'da Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk kentinin limanında büyük bir patlama yaşandı.

5 Saat Önce
2022-03-24 09:14:56
Ukrayna ordusu duyurdu: Rus çıkarma gemisi vuruldu!

Ukrayna ordusu, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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