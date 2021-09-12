Ukrayna'nın yeni Bayraktar hamlesi Moskova'yı korkuttu

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile savaşın mümkün olduğunu söylemesinin ardından, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın Bayraktar açıklaması, bölgede tansiyonun yükseleceğine ilişkin kaygıları artırdı. Rus uzmanlar, Kiev yönetiminin bu adımını 'endişe verici' buldu.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile savaşın mümkün olduğunu söylemesinin ardından, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın Bayraktar açıklaması, bölgede tansiyonun yükseleceğine ilişkin kaygıları artırdı. Rus uzmanlar, Kiev yönetiminin bu adımını 'endişe verici' buldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Cuma günü Rusya ile ülkesi arasındaki gerginlikle ilgili soruya "Bu en kötü senaryo olabilir ancak maalesef bir savaş mümkün" ifadesiyle yanıt verdi.

Kendisine yöneltilen ve Rusya lideri Vladimir Putin'in barışı korumayı isteyip istemeyeceğine ilişkin bir soruya Zelenski, "Dürüst olmak gerekirse, Putin'i düşünecek zamanım yok" dedi.

Olası bir savaş için Moskova'yı suçlayan Zelenski, "Bana öyle geliyor ki bugün... sorunları çözmeyi anlamsız buluyorlar. Savaşın sonlanması ve çatışma sorunlarının çabucak çözülmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

24 ADET DAHA ALINIYOR

Rus medyasında çıkan haberlere göre Ukrayna, Zelenski'nin bu açıklamalarının hemen ardından 24 adet daha Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin satın alımını duyurdu.

Habere göre, Karabağ'daki savaşta Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı saldırısının başarısı, Ukrayna ordusunu Bayraktar TB2 İHA'sından Türkiye'den 4 kompleks (24 insansız hava aracı ) daha satın alma kararı almaya zorladı.

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2'nin savaş kabiliyeti ile ilgili test sonuçlarını açıklamış, Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda üst düzey performansa sahip olduğunu vurgulamıştı.

"Böylece, önümüzdeki yıllarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, analistlere göre 12 tanesi ile zaten çok ciddi bir tehdit oluşturabilecek SİHA'lardan 36 tanesine sahip olacak." denilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

BAYRAKTAR'IN TAKTİKSEL KULLANIMI HENÜZ TAM ANLAŞILAMADI

Bugün 12 Bayraktar TB2 saldırı uçağı Ukrayna envanterine katılmış durumda. Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na göre, bu sayı yeterli değil, özellikle Ukrayna ordusunun henüz uçakların taktiksel kullanımlarını incelemediği göz önüne alınırsa.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny, “Bu yıl Savunma Bakanlığı'nın emriyle bir kompleks satın alındı. Ayrıca 2021-22'de Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları için bu tür dört kompleks daha satın alınması planlanıyor.

Ayrıca gelecekte bu tür yerli üretim drone'ları da cephaneliğimize dahil etmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak, onlarla nasıl etkili bir şekilde çalışacağımızı öğrenmeliyiz ve ikinci olarak, onların kullanım taktiklerini bilmeliyiz.

'KEŞKE AZERBAYCAN'IN TECRÜBESİNE SAHİP OLSAYDIK'

Bayraktar'ı almak yetmez. Artık bu cihazları nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda Azerbaycan'ın tecrübesine sahip olsaydık daha rahat olurdu. Ne yazık ki, bu deneyime çok az aşina olduğumuzu itiraf etmeliyim."

RUS UZMANLAR 'ENDİŞELİ'

Uzmanlar, Ukrayna'nın gelecekte Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Donbass'ta ve Kırım'da Rusya'ya karşı kullanmaya çalışabileceği ihtimalini de dışlamıyor ve bunu endişe verici buluyor.

Bayraktar TB2'ler, Kırım'da önemli hava savunma kuvvetlerinin konuşlandırılmasına rağmen şimdiden ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bugün Rusya, Türk insansız hava araçlarıyla savaşma konusunda oldukça fazla deneyime sahip.

GEÇİT TÖRENİNİN YILDIZI

Rusya ile yaşadığı kriz sırasında Türkiye'den Bayraktar TB2'leri alarak Moskova'ya mesaj veren Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği askeri geçit töreninde, gözler Türk SİHA'larındaydı.

Ukrayna'da 30. bağımsızlık yılı kutlandı. Törende, Ukrayna ordusu askerlerinin yürüyüşünün yanı sıra Bayraktar TB2 SİHA'ların da olduğu Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar sergilendi

BAYRAKTAR TB2 İHA'LAR İLGİ ODAĞI OLDU

Kutlamalar kapsamında Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi'nde askeri geçit töreni yapıldı. Törende, Ukrayna ordusu askerlerinin yürüyüşü dikkat çeken görüntülerden biriydi.

Öte yandan, Bayraktar TB2 İHA'ların da olduğu Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar sergilendi. Bir İHA Kiev üstünde uçarken diğeri de tören alanından geçiş yaptı.

TEST SONUÇLARI: OLAĞANÜSTÜ

Türk SİHA'sı Bayraktar'la ilgili övgü dolu açıklamalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2'nin savaş kabiliyeti ile ilgili test sonuçlarını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.