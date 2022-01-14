DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Beşiktaş - Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın kaç puanı var?
ABD: Rusya oyun peşinde; Ukrayna'nın doğusuna ajanlar yerleştirildi
Çin'in Suriye'deki yeni hamlesi ve Esad rejimi
Kuryenet takip t.c. ile sorgulama
Erdoğan, Boris Johnson ile ne görüştü?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim?
Borsa günü nasıl kapattı? Borsada yabancılar nasıl hareket ediyor?
‘Patronların biti kanlandı!’
'Yunanistan’ın Doğu Akdeniz haritası çöpe gidiyor'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık
'Rusya, Ukrayna'da 'yanıltma operasyonu' yapmaya hazırlanıyor'
AB, Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme çabalarını memnuniyetle karşıladı
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllığına anlaştı
Pomeranian Boo 2022 Fiyatları

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna’nın resmi internet sitelerine siber saldırı

Ukrayna’nın resmi internet sitelerine siber saldırı

Ukrayna’da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı düzenlendi.

3 Saat Önce
2022-01-14 19:35:47
Ukrayna’nın resmi internet sitelerine siber saldırı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, söz konusu siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük bir siber saldırının sonucu olarak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bazı devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak kapatıldı. Uzmanlarımız, bilgi teknolojileri sistemlerinin çalışmasını geri yüklemeye başladı ve siber polis soruşturma başlattı” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş