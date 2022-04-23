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Ukrayna'nın Odesa şehrine füze saldırısı: 5 ölü, 18 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Odesa şehrine füze saldırısı düzenledi. Kente atılan 6 füzeden ikisi hava savunma sistemiyle düşürüldü, 4’ü de hedeflere ulaştı. Saldırı sonucu biri 3 aylık bebek olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

1 Saat Önce
2022-04-23 18:30:34
Ukrayna'nın Odesa şehrine füze saldırısı: 5 ölü, 18 yaralı

Rus işgal güçlerinin bugün, Ukrayna'nın Odesa kentine 6 füze attığı bildirildi. Rusya tarafından Hazar Denizi'nden atılan 2 füzenin Ukrayna hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, 2 füzenin bir askeri tesise diğer 2 füzenin de çok katlı apartmana isabet ettiği bildirildi. Saldırı sonucu biri 3 aylık bebek olmak üzere en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı aktarıldı.

KULEBA: RUSYA TERÖRİZM SPONSORU OLARAK KABUL EDİLMELİ!

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Rusya'nın Odesa kentine düzenlediği saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Odesa'ya düzenlenen Rus füze saldırılarının tek amacı terördür. Rusya, ‘terörizm sponsoru devlet' olarak tanınmalı ve buna göre davranılmalıdır. İş yok, temas yok, kültürel proje yok. Medeniyet ile barışçıl şehirleri füzelerle vuran barbarlar arasında bir duvara ihtiyacımız var.”

RUSYA, UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya karşı geniş çaplı işgal girişimi başlattı. Rus ordusu yaklaşık 2 aydır Ukrayna'daki kritik altyapı tesislerini, havaalanlarını, sivil yerleşim birimlerini bombalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre, Rusya'nın saldırıları nedeniyle yaklaşık 4 milyon Ukrayna vatandaşı komşu ülkelerine sığınmak zorunda kaldı.

KırımHaberAjansı .

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