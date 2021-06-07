DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu
ABD'de koronavirüs ölümleri 598 bine dayandı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den ''NATO üyeliği'' açıklaması
Mardin Barosu: Muharrem İnce'nin açıklamaları bilim dışıdır
Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak?
Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi
2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Thodex'in banka hesabındaki 16 milyon liraya haciz konuldu
Eski Bakan Tüzmen Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek
Oyuncuları sevindirecek iddia: Crysis'in Android ve iOS için çıkış tarihi açıklandı
Bakanlıktan 'müsilaj' genelgesi
BMW 4 Serisi Cabrio ön siparişe sunuldu: İşte özellikleri
Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?
Sincan'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı

Ukrayna'nın 'Kırım mesajlı' forması Rusya'yı kızdırdı

Ukrayna'nın Cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağını açıkladığı forma, Rusya'nın tepkisini çekti. Formada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir harita yer alıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.06.2021 13:24:26
Ukrayna'nın 'Kırım mesajlı' forması Rusya'yı kızdırdı

Ukrayna'nın Cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağını açıkladığı forma, Rusya'nın tepkisini çekti.

Formada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir harita yer alıyor.

Ayrıca Ukrayna'da, 2014'te Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerde kullanılan "Zafer Ukrayna'ya!" sloganı yazıyor.

Rusya: İllüzyon yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, formanın, "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını" söyledi.

Zaharova, formadaki sloganın da milliyetçi olduğunu ve "Nazilerin savaş naralarına" benzediğini belirtti.

Rus milletvekili Dimitri Sivişçev ise formanın "tamamen uygunsuz" olduğunu söyledi, UEFA'dan harekete geçmesini istedi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, formayı Facebook sayfasındaki bir videoyla tanıttı.

Sarı formanın önünde Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk bölgelerini Ukrayna'da gösteren beyaz çizgilerle yapılmış harita yer alıyor.

Pavelko, "Ukrayna silüetinin oyunculara güç vereneceğine inanıyoruz çünkü Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler" dedi.

Kırım'ın ilhakı uluslararası toplum tarafından reddediliyor.

Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen EURO 2020 Cuma günü Roma'da oynanacak İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak ve 11 Temmuz'da Londra'da yapılacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

Maçların oynanacağı kentler arasında Rusya'nın St. Petersburg şehri de bulunuyor.

St. Petersburg'da çeyrek final maçlarından biri de oynanacak.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş