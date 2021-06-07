Ukrayna'nın 'Kırım mesajlı' forması Rusya'yı kızdırdı

Ukrayna'nın Cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağını açıkladığı forma, Rusya'nın tepkisini çekti. Formada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir harita yer alıyor.