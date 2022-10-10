Ukrayna’nın başkenti Kiev’de büyük patlamalar yaşandı

Son dakika Ukrayna haberlerine göre başkent Kiev’de patlamalar yaşandığı bildirildi. İşte detaylar…

Reuters'te yer alan son dakika haberinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'nin çeşitli yerlerinde büyük patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Bazı binalardan dumanların yükseldiği kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama yaşandığını duyurdu.

Ayrı ayrı yerlerde patlamalar

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, sabah erken saatlerde en az dört ayrı patlama gerçekleşti.

Şehir ve çevresinde hava alarmı verildi. Patlamalarda can kayıpları yaşanıp yaşanmadığı henüz açıklanmadı.