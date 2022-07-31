Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yapıalan 'Putin' tezahüratıyla ilgili yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertli kulübe teşekkür etti ve konuyu kapattıklarını açıkladı.

Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında ‘Vladimir Putin' tezahüratı yapmasının ardından gerilen ortamda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ‘Özür dilemeyeceğiz' sözlerinin ardından yönetim kurulundan bir üyenin büyükelçi ile iletişime geçtiğini ve kendilerine ‘Çok da kafanıza takmayın' dendiğini açıklamıştı.

"RUSYA DÜŞMAN, PUTİN KATİLDİR"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, öğle saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz” dedi.

Tweet dizisi oluşturan Bodnar, “Ukrayna'da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir; Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz” ifadelerini kullandı. .