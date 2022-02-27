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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Biz kazanacağız

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Biz kazanacağız

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının başarısız sonuçlanacağı belirtilerek 'Biz kazanacağız!' denildi. 

1 Saat Önce
2022-02-27 09:43:31
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Biz kazanacağız

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Günaydın dostlar! Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri kullanıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

Podolyak TSN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilgili müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakere sürecine başlaması halinde zayıf bir pozisyonda olmayacağını savunan Podolyak, müzakere sürecinin olacağını, her savaşın müzakere süreci ile sona erdiğini ifade etti.

Podolyak, “Fakat bu müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak. Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek.” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukraynatopraklarına yönelik askeri hareket başlattığını duyurmuştu. Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Dün, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylemişti.

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