Amerikalı tarihçi Phillips Payson O'Brien,”Ukrayna neden kazanıyor?” başlıklı yazısında, “Ukrayna'nın başarısı, daha küçük bir devletin şimdiye kadar daha büyük ve çok daha güçlü bir devletten daha uzun süre dayanmasına izin veren bir stratejiyi aydınlatıyor.” dedi.

“Ukraynalılar şehirlerini kalelere ve barikatlara dönüştürerek Rus lojistiğini ve iletişimini karmaşık hale getirdiler” diyen Amerikalı tarihçi Phillips Payson O'Brien, “Ukraynalılar Rusları abartma hatasına düşmediler ve Rus gücüne büyük bir darbe indirmeyi başardılar” yorumunda bulundu.

Phillips Payson O'Brien tarafından kaleme alınan ve ABD'nin en köklü dergilerinden The Atlantic'de yayımlanan “Ukrayna neden kazanıyor?” başlıklı analiz yazısı şöyle:

Bir savaşın sonucu, yalnızca tarafların ne kadar uyumlu olduğunu değil, aynı zamanda savaşın gelecekte nasıl gelişebileceğini de ortaya çıkarır. Bu anlamda Kiev Savaşı'nın sonucu hiçbir zaman şüphe götürmezdi. Rusya ve Ukrayna'nın savaş hazırlıkları esasen sonucu önceden belirledi. Ancak Kiev Muharebesi, Ukrayna'nın savaşta neden birçok analistin tahmin ettiğinden çok daha iyi performans gösterdiğine dair çok şey ortaya çıkardı.

Ukrayna kuvvetlerinin nasıl ve neden beklentilerin üzerinde performans gösterdiği bu savaşın belki de en önemli hikayesi. Ukrayna'nın başarılarına yakından bakmak, daha küçük bir devletin şimdiye kadar daha büyük ve çok daha güçlü bir devletten daha uzun süre dayanmasına izin veren bir stratejiyi aydınlatıyor. Buna “Ukrayna savaş tarzı” deyin.

Ukrayna'nın savaş tarzı, Ruslarla savaşmak için tutarlı, akıllı ve iyi tasarlanmış bir stratejidir; belirli Rus zayıflıklarından yararlanmak için iyi ayarlanmış bir stratejidir. Ukraynalıların hareketliliğini korumalarına izin verdi, lojistiklerini bozarak Rusları uzun süre statik pozisyonlara zorlamaya yardımcı oldu, Rusları yıpratma nedeniyle yüksek kayıplara açtı ve Kiev Savaşı'nda tamamen zaferle sonuçlanan bir zafere yol açtı. Rusya'nın tüm Ukrayna'yı ele geçirmeye yönelik orijinal maksimalist girişimi, büyük ölçüde, ülkenin doğu ve güneyindeki toprakları ele geçirmeyi amaçlayan çok daha sınırlı bir çabaya indirgendi.

Ukrayna savaş tarzının, Kiev çevresinde ve ülke genelinde operasyonda gördüğümüz birkaç temel unsuru var. Bunlar:

Savaş alanında hava üstünlüğüne itiraz etmek;

Rusya'nın şehirler üzerindeki kontrolünü reddetmek, Rus ordusunun iletişim ve lojistiğini karmaşık hale getirmek;

Rus kuvvetlerinin yollarda desteklenmesi zor askeri araç ve tank konvoylarının dizilmesine izin vermek; ve bu konvoylara her taraftan saldırmak.

Rusların hava üstünlüğünü reddetmek, Ukrayna'nın başarısının temelidir.

Gökyüzünün çekişmeli kontrolü, Ukrayna kuvvetlerinin manevra yapmasına izin verirken, Rus kuvvetlerini Ukrayna hava saldırısına maruz kalabilecekleri konusunda tedirgin ediyor. Ukraynalılar asla hava üstünlüğünü kendilerine almayacaklardı -Rus hava kuvvetleri çok büyük ve Rus kuvvetlerine hava savunma sistemleri iyi bir şekilde sağlandı- ancak Ukrayna planı Rus hava kuvvetlerinin savaş alanlarında devriye gezmesini zorlaştırdı. Ukrayna kuvvetleri, az sayıda son derece etkili sabit kanatlı MiG uçakları, gelişmiş hava savunma sistemleri ve Stinger füzeleri gibi çok sayıda elde taşınabilen hava savunma silahları da dahil olmak üzere bir dizi sistemi birleştirerek Rusya'nın Ukrayna hava sahasının kontrolünü ele geçirmesini engelledi.

Ukraynalılar kuvvetlerinin hareketliliğini bu şekilde sürdürürken, şehirlerini kalelere ve barikatlara dönüştürerek Rus lojistiğini ve iletişimini karmaşık hale getirdiler. Ukrayna'nın Kiev Savaşı'ndaki zaferiyle ilgili ayrıntılı bir duyuruda, ülkenin savunma bakanlığı, başkentin “Çernihiv ve Sumi bölgelerindeki kahraman savaşçılar tarafından büyük ölçüde kurtarıldığını” kaydetti. Bu iki şehir, kuzeydoğudan Kiev'e uzanan ana yol sistemlerinin üzerinde yer alıyor ve her iki şehir de Rusya'nın harekatın başlarında onları ele geçirme girişimlerine direndi. Ukraynalılar, bu şehirleri ve hemen hemen tüm diğerlerini Rusya ve Beyaz Rusya sınırlarına yakın tutarak, Rus birliklerini sokak sokak çarpışmayı düşünmeye zorlamakla kalmamış, aynı zamanda Rusya'nın birliklerini demiryoluyla Ukrayna'nın kalbine taşımasını imkansız hale getirmiştir. Rusya, birliklerini karayoluyla taşımaya devam edebilir, ancak Ukrayna kontrolündeki şehirlerden kaçınmak, birliklerini daha uzun ve daha zorlu rotalar izlemeye zorluyor. Rus kuvvetlerinin Kiev'e giderken pas geçtiği şehirler, Rus hatlarının gerisinde saldırı başlatmak için de kullanılabilir.

Rus lojistik çabalarını karmaşık hale getiren Ukraynalılar, daha sonra şehirlerinin etrafında manevra yapan Rus kuvvetlerinin ilerledikçe yollarda gerilmelerine izin verdi. Ruslar, çamurlu mevsimde işgal ederek, onları dar asfalt yollara hapsederek ve hareket kabiliyetlerini daha da kısıtlayarak durumlarını daha da kötüleştirdi. Düşmanları böylesine savunmasız bir konumdayken, Ukraynalılar uzun Rus konvoylarına saldırılar başlattı. Saldırılar, hava gücü (en ünlü Türk yapımı Bayraktar dronları), özel kuvvetler, uzun menzilli topçu ve hatta büyük konvansiyonel oluşumlar dahil olmak üzere bir dizi farklı biçim aldı. Ukraynalılar, Rus personelini o kadar ince bir şekilde gerdiler ki, bazen konvoyları kendilerini savunmakta başarısız oldular.

Ukrayna'nın taciz edici saldırılarının yol açtığı kayıplar, Rusya'nın Kiev'e saldırmak için yeterli güç toplama girişimlerini engelledi. Ruslar Sumy, Chernihiv ve kuzeybatıdan olmak üzere üç farklı yol sisteminde ilerlemeye çalışsalar da, Ukrayna direnişi, Kiev'e saldırmak şöyle dursun, kuşatmak için hiçbir zaman yeterli güç oluşturmamalarını sağladı. Üç saldırı hattı da kapatıldı ve Rus kuvvetleri geri çekildi.

Ukraynalılar, büyük tanklardan ve toplardan oluşan ağır Rus oluşumlarına doğrudan saldırmak yerine, Rus zayıflıklarından yararlanmak ve zafere ulaşmak için hafif, manevra kabiliyeti yüksek güçler kullandılar. Küçük gruplar tarafından işletilen el silahlarını kullanan Ukraynalılar, Rus tanklarını ve kamyonlarını düzenli olarak devre dışı bıraktılar. Bu, yalnızca Rus kuvvetlerini sahada zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda lojistik hatlarını gergin tuttu ve Rusya'nın sürekli bir saldırıyı sürdürmek için gereken yakıt ve mühimmat erişimini sınırladı. (Sağlam ama yakıtsız bırakılan Rus araçlarının sayısı özellikle dikkat çekicidir.)

Ukraynalılar, hafif kuvvetleri bu şekilde kullanmakla, devletler arasındaki konvansiyonel bir savaşta bile bir ayaklanmanın aksine daha küçük bir kuvvetin daha büyük ve teknolojik olarak daha gelişmiş bir düşmanın konvansiyonel kuvvetleriyle çatışabileceğini ve onlarla durma noktasına kadar savaşabileceğini gösterdiler.

Ukraynalılar Rusları abartma hatasına düşmediler ve Rus gücüne büyük bir darbe indirmeyi başardılar.

Ancak Ukrayna henüz savaşı kazanmadı. Kiev Savaşı'ndaki yenilgileriyle Ruslar, Ukraynalıların kaybettikleri toprakları geri kazanmayı umuyorlarsa saldırmak zorunda kalacakları bir savunma çevresi kurmayı umarak Ukrayna'nın doğu ve güneyinde yoğunlaşmaya başladılar. Ukrayna savaş tarzına uyum sağlamak zorunda kalacak. Rusların ağır taarruzdaki başarısızlıklarına tanık olan Ukraynalılar, aynı hataları yapmaktan kaçınmaya karar verebilir ve bunun yerine hafif, yıpratma savaşlarına devam edebilirler. Bu muhtemelen savaşın hızlı bir şekilde sona ermesiyle sonuçlanmayacak, ancak Rusya'nın askeri ve siyasi iradesini tüketme olasılığını sunarak Ukrayna'nın müzakerelerdeki hedeflerinin çoğuna ulaşmasına izin veriyor. Ukrayna'nın savaş tarzı, bir zamanlar imkansız görünen şeyi başarmak: o da zafer. .