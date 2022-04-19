Ukrayna Müftüsü İsmagilov: İslam alemi susuyor

“Umma” (Ümmet) Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, İslam dünyasının Rusya-Ukrayna savaşındaki suskunluğuna dikkat çekti.

Müftü İsmagilov, Rusya-Ukrayna savaşı ile Rusya'nın İslam dünyasında Ukrayna'ya yönelik propaganda girişimlerine dikkat çekti. İsmagilov, “Türkiye hariç Müslüman dünyadaki çoğu ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığını “görmezden gelmeye” çalışıyor. Hatta bazıları fiili olarak saldırganların yanında yer alarak, yaptırımları aşmalarına yardımcı oluyor.” dedi.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, 18 Nisan 2022 tarihinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi ve saldırıları kapsamında İslam dünyasının sessizliğine dikkat çekti. Müftü İsmagilov, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmasından bu yana İslam alemine seslenmeye devam edeceğini dile getirdi.

İsmagilov'un kendisine yöneltilen soruları şu şekilde cevaplandırdı;

Kıyiv Savunma Kuvvetlerinde şu anda kaç Müslüman görev yapıyor?

Kesin sayı bilinmiyor, çünkü dini mensubiyetler hakkında herhangi bir istatistiğimiz yok. Gerçek şu ki, Kıyiv ve Kıyiv'deki kentlerde farklı bölümler var. Örneğin, Savunma, Silahlı Kuvvetler ve diğer kolluk kuvvetlerimiz… Dolayısyla hemen hemen her yerde Müslümanlar var. Ve onları saymak pek mümkün görünmüyor. Ancak Kıyiv'de en az bin kişi olduğunu düşünüyorum. Artık hem Kırım Tatar taburlarımız hem de Çeçen taburlarımız var. Diğer çeşitli birimlerde Tatarlar, Araplar, Azerbaycanlılar, İslam dinini kabul eden Ukraynalılar ve Dağıstanlılar var.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilk işgal ettiği 2014'ten bu yana, muhtemelen Rus Ortodoks Kilisesi hariç, çeşitli din ve mezheplere mensup din adamları ve inananlar büyük zulme maruz kaldılar. 24 Şubat'tan sonra ele geçirilen topraklarda Müslüman din adamlarının ve inananların başına gelenler hakkında bilginiz var mı?

Ne yazık ki, yeni işgal edilen topraklar hakkında neredeyse hiçbir bilgim yok. Ama örneğin Mariupol hakkında konuşursak, maalesef kent yok edildi. Şehirde Türkiye'nin inşa ettiği büyük bir cami vardı. O da harap oldu. Bu camide bulunan Türk imam, insani koridor açılınca şehri terk etti. Kendisi şu anda Almanya'da. Ne yazık ki, caminin durumunu öğrenmek için kendisiyle iletişimim yok.

Herson ve Zaporijya gibi geçici işgal edilen bölgelere gelince, Rus güçleri özellikle Kırım Tatarlarına yönelik yasa dışı baskınları neredeyse her gün düzenliyor.

Ukrayna şehirlerinin bombalanması sırasında üç cami hasar gördü. İlk olarak, Donetsk bölgesindeki cami hasar gördü. Sonra Severodonetsk, Lugansk bölgesi ve Mariupol'da camiler harap oldu. Geriye şimdilik Mariupol Camisi kaldı. Ne yazık ki bazı bölgelerimizde Rus yanlısı imamlar da var. Rus işgalini ve Ukrayna'ya karşı savaşını güçlü bir şekilde destekleyen ve kutsayan Rus müftülerinden biri olan Albir Krganov, Lugansk'ı Rusya'nın bir parçası olarak görüyor.

Pek çok önde gelen etkili kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını desteklemek için konuştu. Bazı İslam liderleri sessiz mi kalıyor?

Sessiz kalan alimler de var. 16 Mart'ta Vladikavkaz'da gerçekleşen bu konferanslar için toplandıklarında bile sessiz kaldılar, konuşmadılar ve açıklama yapmadılar. Susup da karşı gelmeyen müftüler var. Bu bağlamda İslam alemi susuyor. Gerçek şu ki, burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar ve izliyorlar.

Rusya'daki Müslüman örgütlerin, aslında Putin'in yönetimi altında, artık Ortodokslar için değil Müslümanlar için aynı din bölümü haline mi geldi?

Evet, böyle bir tuşla konuşmak mümkündür. Gerçek şu ki, 2000'li yıllarda Putin'in ilk başkanlığından hemen sonra Rusya'daki tüm Müslüman din adamlarının kontrolünü ele geçirme süreci başlatıldı. Şimdi oradaki tüm müftüler ya FSB görevlileri ya da FSB ile iş birliği yapıyor. Her durumda, sıkı kontrol altındadırlar. Ve Kremlin'in siyasi çizgisini sürdürüyorlar. İslam açısından kesinlikle saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. Örneğin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bir cihat olması, Cenab-ı Allah rızası için yapılmış bir savaş olması gibi dine ters gelen düşünceleri ortaya atıyorlar…

Kadirovcular, ‘tik-tok taburları'

En ünlü “Müslüman” birlik Kadirovistler. Ukrayna'ya karşı savaş sırasında sürekli yayınladıkları videolarda dini bağlılıklarını şiddetle vurguluyorlar. Tüm videolarda parmaklarını kaldırarak sürekli “Allah Ekber” diyorlar. Ve tüm bunları, kutsal Ramazan ayı da dahil olmak üzere yapıyorlar. Bu, en azından teolojik, dini bir bakış açısıyla nasıl açıklanabilir?

Müslüman dünyasında, Kadırovcular, dürüst olmak gerekirse, ironiktir, onlara “tik-tok taburları” diyorlar… Çünkü doğrudan savaşlarda yer almıyorlar, prodüksiyon videoları çekiyorlar. Diğer Rus askerlerinin arkasında dururlar, cezalandırıcı işlevler yerine getirirler ve reklam için çalışırlar.

Bu kadrolar tarafından çekilen bu propaganda videoları, iki kitleye yöneliktir. Birincisi, Rusya'daki yerli izleyiciler, burada şunu gösteriyorlar: “Bakın burada ne kadar kolay yakalayıp savaşıyoruz, aslında kayıpsız, hepimiz çok cesur Müslümanlarız.” Bu da Rusya'daki Müslümanlar için bir seferberlik videosu rolü oynuyor. Öte yandan tüm bu reklamlar Arap-Müslüman dünyasına yöneliktir.

Müslüman dünyasında bütün bunlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı olarak değil, Amerika'ya karşı bir savaş olarak sunulmaktadır. Ve Ukrayna savaş alanında olduğu için şanssızdır. Bu nedenle Müslüman ülkelerin medyalarına bakarsak bizi hiç özne olarak görmüyorlar, Rusya'nın Amerika'ya karşı savaşı bizim topraklarımızda yaşanıyor diyorlar. Ve onlara burada Amerikalıların olmadığını, Ukraynalıların burada savaştığını, bizim vatanımızı savunduğumuzu anlatmaya başladığınızda, bunun saçmalık olduğunu ve bizi kullandıklarını iddia ediyorlar.

Bu noktada, Ukraynalıların kendi devletlerine sahip olma, kendi politikalarını izleme, kendi bakış açılarına sahip olma konusundaki görüş ve istekleri hiçbir zaman dikkate alınmamaktadır.

KırımHaberAjansı .