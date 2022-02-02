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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

Ukrayna milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

Ukrayna’da milletvekilleri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamentoda açarak verdikleri destek için teşekkür etti.

56 Dakika Önce
2022-02-02 00:27:32
Ukrayna milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

Ukrayna parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda, çok sayıda milletvekili kürsüye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtı.

Milletvekilleri, Türk bayrağının yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti. AA .

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