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Ukrayna: Mariupol'dan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı. Vereşuk, 'Mariupol'da insani felaket yaşanıyor. Sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor.' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-10 23:24:40
Ukrayna: Mariupol'dan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna kentlerinde oluşturulan insani yardım koridorlarından son 2 günde gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili bilgi verdi.

Sumi bölgesinde Poltava yönünde 60 bin sivilin tahliye edildiğini bildiren Vereşuk, İzyum'dan yaklaşık 3 bin sivilin güvenli bölgelere ulaştırıldığını söyledi..

Vereşuk, Buca, Gostomel ve İrpen ile Kiev'e bağlı diğer şehirlerden yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiğini söyledi.

"Mariupol'da insani felaket yaşanıyor. Oradan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor. Volnovaha'da da durum aynı." .

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