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Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, limanlarında yaklaşık 70 geminin, Mariupol Limanı'nda ise 6 yabancı geminin bloke edilmiş durumda olduğunu açıkladı.

3 Gün Önce
2022-05-06 22:30:42
Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, yaptığı açıklamada, ülkedeki limanlarda yaklaşık 70 geminin bloke edildiğini söylediç

"Bugün, yaklaşık 70 gemi, denize açılmasının imkansız olduğu limanlarda bloke edilmiş durumda. Mürettebatla ilgili durum Mariupol'da en kötüydü, çünkü diğer limanlarda mürettebat karadan tahliye edilebildi."

Mariupol Ticari Deniz Limanı Devlet İşletmesi Müdürü İgor Barskiy de Mariupol Limanı'nda hala bloke olan 6 yabancı bayraklı geminin bulunduğunu belirterek, bazılarının tersane tarafından gereken onarım çalışmaları yapılmadan limandan ayrılamayacağını, Mariupol tersanesinin ise fiilen yok edildiğini dile getirdi. .

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