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Ukrayna lideri Zelenskiy: Türkiye ile ortaklık silahlı kuvvetlerimizi güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile telefonda görüştü.

11 Dakika Önce
2021-11-17 12:03:54
Ukrayna lideri Zelenskiy: Türkiye ile ortaklık silahlı kuvvetlerimizi güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Zelenskiy, görüşmeyle ilgili attığı tweetinde iki ülke arasındaki ortaklığın derinleştiğini ve böylece iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin güçlendiğini aktardı.

Zelenskiy ise görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada iki ülkenin 'ortaklığının derinleşmekte olduğunu' belirterek, "(Ortaklık) şimdiden, ülkelerimizin silahlı kuvvetlerini güçlendiriyor" dedi. Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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