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Ukrayna lideri Zelenskiy, İsrail'den yardım istedi

Zelenskiy, Rus güçlerinin elindeki Melitopol kenti belediye başkanının serbest bırakılması için Bennett'ten yardım istedi.

4 Saat Önce
2022-03-13 08:31:34
Ukrayna lideri Zelenskiy, İsrail'den yardım istedi

İsrail, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 18. güne girilirken, iki tarafla da diplomatik temaslarını sıkça sürdürüyor.

Bugün iki ülke lideri arasında yapılan görüşmede 'çatışmanın sona erdirilmesi için barış görüşmeleri' ele alındı.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın Rus güçleri tarafından kaçırıldığını söylediği Melitopol Belediye Başkanı'nın serbest bırakılması için Bennett'ten yardım istediğini söyledi. Zelenskiy ayrıca sivillere baskıların durması gerektiğini belirtti.

İSRAİL'İN TUTUMU

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk trafiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taviz içeren taleplerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ulaştırdığı ve "daha fazla kan dökülmemesi için teklifi kabul etmesi" telkininde bulunduğu öne sürülmüştü. Teklifi reddettiği iddia edilen Zelenskiy'in ise Bennett'in pozisyonundan memnun olmadığı belirtilmişti.

Başbakanlık ofisi iddiayı yalanlamıştı.

Ukrayna - Rusya savaşının başından beri Putin'le yüz yüze görüşen ilk 'Batılı' ülke olan İsrail, ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı sert tutumunu paylaşmıyor.

Putin'le buluşan Bennett, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yapmayı teklif etmişti.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini bildirmişti.

Tel Aviv, Ukrayna'nın İsrail'de yayın yapan Rus medya kuruluşlarını engelleme talebini geri çevirmişti. .

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