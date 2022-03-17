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Ukrayna, kripto para yasasını resmen onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkedeki kripto para sektörünü etkin bir şekilde yasallaştıran bir yasa tasarısını imzaladı.

27 Dakika Önce
2022-03-17 17:44:53
Ukrayna, kripto para yasasını resmen onayladı

Vladimir Zelenskiy, tarafından imzalanan tasarı geçen ay Ukrayna parlamentosu tarafından onaylandı.

Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır" denildi.

Fedorov, “Çatışmanın başlamasıyla birlikte kripto para birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için ek fon çekmek için güçlü bir araç haline geldi” diye yazdı.

Çıkarılan yeni yasa, Ulusal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu himayesinde yeni kripto varlık piyasasını düzenleme sorumluluğunu üstlenecek.

Bununla birlikte, yatırımcıların dolandırıcılıktan korunmaları için ihlaller ve yasal korumalar için para cezaları da uygulanacak.

Ek olarak, Ukrayna Maliye Bakanlığı, "sanal varlık pazarını tamamen başlatmak için Ukrayna'nın Vergi ve Medeni Kanunlarını değiştirmek için aktif olarak çalışacak" dedi. Kaynak: The Verge

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