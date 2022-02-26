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Ukrayna, Kremlin sözcüsü Peskov’u yalanladı

Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-02-26 17:31:57
Ukrayna, Kremlin sözcüsü Peskov’u yalanladı

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çekmiş, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürmüştü. AA .

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