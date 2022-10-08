Ukrayna, Kırım köprüsünü havaya uçurdu! Rusya için hayati öneme sahipti

Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama oldu.

Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde bir patlama meydana geldi.

Trafiğe kapatılan köprünün bir kısmı da çöktü.

Patlamanın bomba yüklü bir kamyonun havaya uçması sonucu gerçekleştiği belirtiliyor.

Kerç Boğazı'ndan geçen köprüde demiryolu hattı da bulunuyor.

Ukrayna Ordusunun vurduğu Keriç-Kırım köprüsü hem karayolu köprüsü, hem de demiryolu olarak Rusya üzerinden Kırım'a bağlantı kuruyordu.

Rusya savaşın başında, Kırım köprüsünün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında “Kuş bile uçurmalarının imkansız” olduğunu açıklamıştı .