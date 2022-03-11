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Ukrayna: Kadirov'un askerleri, Rus askerlerinin geri çekilmesini engelliyor

Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi Fedir Venislavskıy, Ukrayna’nın Kiev bölgesinde konuşlandırılan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un askerlerinden oluşan özel müfrezelerin, Ukrayna’ya karşı savaşmak istemeyen Rus askerlerinin geri çekilmesine izin vermediğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-11 20:36:42
Ukrayna: Kadirov'un askerleri, Rus askerlerinin geri çekilmesini engelliyor

Kendisini Putin'in piyadesi olarak nitelendiren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un Ukrayna'nın Kiev bölgesinde konuşlandırılan askerlerinden oluşan özel müfrezeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile savaşmak istemeyen veya kaçmak isteyen Rus askerlerini engelliyor.

Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi, milletvekili Fedir Venislavskıy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın Hitler ve Stalin'in yöntemlerine başvurduğuna dikkat çekti. Milletvekili, “Kiev yakınlarında; Kiev Denizi, İrpin, Gostomel, Buça'da kesin olarak Kadirov'un askerlerinden oluşturulan özel müfrezeler konuşlandırıldı. Bu müfrezeler ateş açarak Ukrayna ordusuyla çatışmak istemeyen Rus askerlerin geri çekilmesini engelliyor.” dedi.

KırımHaberAjansı .

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