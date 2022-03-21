Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov’un askerleri kaçtı!

Rusya’nın saldırılarına destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov'un birliklerinin Ukrayna'dan ayrıldığı iddia edildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çeçen savaşçıların, karşılaştığı yıkıcı kayıplardan sonra ülkelerine geri döndüğünü söyledi. SBU tarafından yapılan açıklamada, Kadirovcu olarak bilinen birliklerin, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye döndükleri iddia edildi.

"UKRAYNA'DAN ÇIKIYORLAR"

İngilitere'nin çok okunan gazetelerinden The Mirror'ın haberine göre, SBU, savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Kadirov'un birliklerinin işgalin başlamasıyla büyük zarar gördüğü daha önce de iddia edilmişti. Çeçen Rosguard'ın 141. Motorlu Alayı komutanı General Magomed Tushayev öldürülmesinin de bu kararın alınmasında önemli bir etken olduğu öne sürüldü.

SBU istihbarat görevlileri, 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında “birkaç yüz” Çeçen savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

"BELARUS ÜZERİNDEN ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR"

Çeçen lider Kadirov, başlangıçta, savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini yalanladı, ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etti. Kadirov, Telegram hesabından “Ne yazık ki Çeçen Cumhuriyeti'nden kayıplar var. İki kişi öldü, altı kişi yaralandı” diye yazdı.

SBU karşı istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.

Salı günü Kadirov, savaşçılarının doğudan Ukrayna'ya girerek Mariupol şehrine yapılan saldırıya öncülük ettiğini duyurdu. .