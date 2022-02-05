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“Ukrayna istediği silahların listesini Almanya'ya verdi”

Ukrayna'nın talep ettiği silahların listesini Almanya’ya verdiği ileri sürüldü.

51 Dakika Önce
2022-02-05 21:40:05
“Ukrayna istediği silahların listesini Almanya'ya verdi”

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına ve bir kopyası da Savunma Bakanlığına verilen mektupta, Ukrayna'nın, Almanya'dan beklediği silahların listesinin de yer aldığı belirtildi.

Haberde, mektupta istenen silahların savunma amaçlı olduğunun vurgulandığı aktarılarak, bu talebin gergin durum ve Rus tehdidinden dolayı bir an önce işleme alınmasının istendiği ifade edildi.

Habere göre listede, orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri, mikrodalga imha sistemi ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazı, gözetleme kameraları, dijital telsizler, mayın imha sistemleri ve radar istasyonları gibi bir çok silah ve askeri malzeme yer alıyor.

Alman hükümet yetkilileri kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini vurgulayarak, Ukrayna'ya silah vermeyi reddediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 7 Şubat'ta ABD Başkanı Joe Biden ve 10 Şubat'ta Baltık ülkelerinin liderliyle bir araya gelecek, ardından Kiev ve Moskova'da görüşmeler yapacak.

Bu temasların ardından Alman hükümetinin Ukrayna'ya silah göndermesine ilişkin tutumunun değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

Öte yandan ülkede bazı siyasiler, Ukrayna'ya silah verilmesini, bazı siyasilerde silah verilmemesini savunuyor.​​​​​​​ AA .

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