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Ukrayna işgale direniyor: Sokaklara barikatlar kuruldu

Rusya Ukrayna'ya saldırmaya başlayalı 1 hafta oldu... Ukrayna bu saldırılara direniyor. Rus ordusunun ilerlemesini engellemek için sokaklara, caddelere barikatlara kuruldu.

3 Saat Önce
2022-03-02 12:46:44
Ukrayna işgale direniyor: Sokaklara barikatlar kuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerlemeye devam ediyor.

Ukraynalılar, bu ilerleyişi durdurmakk için sokaklara, caddelere barikatlar kuruyor.

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Rus konvoyunun önü kesildi

Starobilsk ve Enerhodar'da da halk sokaklara barikatlar kurarak Rus birliklerinin ilerleyişini durdu. Halkın direnişi görüntülere yansıdı...

Rus askeri konvoyunun önü kesilip ilerlemesi engellendi.

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Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.

Ukraynalıların bu ilerleyişi durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek. .

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