Ukrayna işgale direniyor: Sokaklara barikatlar kuruldu
Rusya Ukrayna'ya saldırmaya başlayalı 1 hafta oldu... Ukrayna bu saldırılara direniyor. Rus ordusunun ilerlemesini engellemek için sokaklara, caddelere barikatlara kuruldu.
2022-03-02 12:46:44
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerlemeye devam ediyor.
Ukraynalılar, bu ilerleyişi durdurmakk için sokaklara, caddelere barikatlar kuruyor.
Rus konvoyunun önü kesildi
Starobilsk ve Enerhodar'da da halk sokaklara barikatlar kurarak Rus birliklerinin ilerleyişini durdu. Halkın direnişi görüntülere yansıdı...
Rus askeri konvoyunun önü kesilip ilerlemesi engellendi.
Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.
Ukraynalıların bu ilerleyişi durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek. .
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