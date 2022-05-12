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Ukrayna: İşgalciler gazı kesintiye uğrattı

Rus gazını Avrupa’ya ileten Ukrayna’nın gaz iletim operatörü GTSOU, dün açıklama yaparak işgal altında olan Sokhranivka bağlantı tesisinde ve Luhansk’taki Novopskov istasyonundaki mücbir sebeplerden dolayı gaz iletiminin imkansız hale geldiğini duyurdu. Şirket, bugün gaz geçişinin durdurulduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2022-05-12 00:03:16
Ukrayna: İşgalciler gazı kesintiye uğrattı

CS Novopskov, Rusya'dan Avrupa'ya gazın neredeyse üçte birinin (günde 32,6 milyon metreküpe kadar) aktarıldığı Luhansk bölgesindeki ilk kompresör istasyonu olarak biliniyor. GTSOU, bölgedeki varlıklar üzerinde operasyonel ve teknolojik kontrolleri yapamadığını ifade ederek “İşgalci güçlerin teknik süreçlere ve gaz akışlarından izinsiz gaz alımları da dahil olmak üzere GTS tesislerinin çalışma modlarındaki değişikliklere müdahalesi, tüm Ukrayna gaz taşıma sisteminin istikrarını ve güvenliğini tehlikeye attı” ifadeleri yer aldı.

GTSOU, Gazprom'u Rus kontrolündeki işgal güçlerinin eylemleri nedeniyle ‘gaz geçiş tehditleri ve tesislerin işleyişine müdahalenin' durdurulması konusunda defalarca bilgilendirdiklerini vurguladı. Ancak bu bildirimlerin dikkate alınmadığı ifade edildi. DHA

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