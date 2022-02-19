Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Kiev’de düzenlediği ortak basın toplantısında Birleşik Krallık ve Polonya ile üçlü iş birliği ittifakı kurduklarını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Kiev'de dün ortak basın toplantısı düzenledi. Kuleba, toplantıda Birleşik Krallık ve Polonya ile üçlü iş birliği ittifakı kurduklarını duyurdu.

Ukrayna, Birleşik Krallık ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.

Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek “Polonya ve Birleşik Krallık ülkemizi korumada bize yardım edecek” diye konuştu.

Bakan Kuleba ayrıca yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliği yapacağını aktardı.

“UKRAYNA'YA DESTEKTE ÖN SAFTA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss da ülkesinin Ukrayna'ya ve enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin projeler için finansmanını 100 milyon sterline çıkaracaklarını duyurdu.

Kiev'in “Rus saldırganlığı” karşısında direncine hayranlık duyduğunu aktaran Truss, “Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

ÜÇLÜ İTTİFAKIN AVRUPA'DAKİ KONUMU

Birleşik Krallık merkezli kâr amacı gütmeyen bağımsız düşünce kuruluşu “Council on Geostrategy” (Jeostrateji Konseyi), Birleşik Krallık, Polonya ve Ukrayna arasındaki üçlü ittifakın Avrupa haritasındaki konumuna dair bir harita yayımladılar. İttifaka ilişkin verdikleri haberde yer alan harita şöyle:

KırımHaberAjansı

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