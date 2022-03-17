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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası!

Ukrayna, kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askerini Rusya'ya iade etti.

4 Saat Önce
2022-03-17 07:45:34
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası!

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Sözcüsü Daria Zarivnaya, yerel bir televizyonda yaptığı konuşmada, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeriyle değiştirildiğini dile getirdi.

Zarivnaya, "İvan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakıldı. Onun için Rusya, 2002-2003 doğumlu 9 askerini aldı. Bunlar aslında çocuklar.” diye konuştu.

Zelenski'den Melitopol Belediye Başkanı'nın kaçırılmasına ilişkin açıklamaZelenski'den Melitopol Belediye Başkanı'nın kaçırılmasına ilişkin açıklama

Ukrayna makamları dün, 11 Mart'ta Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fedorov'un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu. .

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