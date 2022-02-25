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Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan 'molotof kokteyli' paylaşımı

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan 'molotof kokteyli' paylaşımı

Ukrayna hükümeti çeşitli sosyal medya hesaplarından halka ülkeyi savunmaları için Molotof kokteyli yapımı ve kullanımı bilgilerini paylaştı.

2 Saat Önce
2022-02-25 17:08:20
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan 'molotof kokteyli' paylaşımı

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü, Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı. Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na ait Telegram kanalından da yine Molotof kokteyli yapımı tarifi paylaşıldı. Yetkililer, paylaşımla birlikte halkı Ukrayna'yı savunmaya çağırdı. .

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