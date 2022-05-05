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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna için 6,5 milyar dolar toplandı

Ukrayna için 6,5 milyar dolar toplandı

Polonya ve İsveç'in ev sahipliğini yaptığı, Rusya saldırısından etkilenen Ukrayna'ya yardım eden kuruluşlara fon sağlamak amacıyla düzenlenen 'Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda 6,5 milyar dolarlık bağış yapıldı.

12 Saat Önce
2022-05-05 17:35:55
Ukrayna için 6,5 milyar dolar toplandı

Varşova'da gerçekleştirilen, Polonya'nın ortak organizatörü olduğu ve ev sahipliğini üstlendiği Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan 6,5 milyar dolarlık bağış için teşekkürlerini ileten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, toplanan paraların Ukrayna'ya en hızlı şekilde ulaşması gerektiğini söyleyerek, "Bugün Ukrayna'ya desteğin devam ettiği ve aramızda egoistlerin olmadığı bir gün çünkü bencillik kazanırsa Putin kazanacak." ifadesini kullandı.

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