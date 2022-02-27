DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kadın ve eşi evde ölü bulundu
Ukrayna için 6,4 milyar dolar ek destek talebi
Ukrayna'da ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi
Ukrayna: Çok sayıda hava aracı düşürüldü
“Sonuç ne olursa olsun kazanan kripto para dünyası olacak”
Rus milyarder Abramovich, Chelsea'yi bıraktı
Almanya’dan Ukrayna için 9 obüs onayı
Biden: 'Ya üçüncü dünya savaşı veya yaptırım!'
Hollanda, Ukrayna'ya 50 tanksavar gönderecek
Ukrayna: Mariupol’de sığınakta yaşayan 35 Türk aile olduğu ortaya çıktı
'150 bin Rus askerin yarısı Ukrayna'ya girdi'
Rusya Mariupol'de sivillere saldırdı: 4 ölü, 9 yaralı
Türk Telekom'dan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerlilik hamlesi
TCDD'ye 'Bakımdan Sorumlu Kuruluş Yetkinliği Sertifikası' verildi
MÜSİAD, rotayı Afrika'ya çevirdi

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna için 6,4 milyar dolar ek destek talebi

Ukrayna için 6,4 milyar dolar ek destek talebi

Beyaz Saray'ın, Rusya'nın saldırısı ile karşı karşıya olan Ukrayna'ya yardım için Kongreden 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını talep ettiği belirtildi.

1 Saat Önce
2022-02-27 01:15:20
Ukrayna için 6,4 milyar dolar ek destek talebi

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray'ın Kongre üyeleri ile yaptığı bir görüşmede Kongreden Ukrayna'ya yardımlar için 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını istediğini aktardı.

Yetkililer bu fonun 2,9 milyar dolarının Ukrayna'ya insani yardım ile Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine güvenlik yardımı için ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına aktarılacağını bildirdi.

Ayrıca söz konusu fonun 3,5 milyar doları da ABD Savunma Bakanlığına aktarılacak.

Amerikan basını, ABD'li Kongre üyelerinin Rusya'nın saldırılarına ortak tepki gösterdiğini ve söz konusu fonu onaylayabileceğini yazdı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş