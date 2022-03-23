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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna hükümeti savaşın biteceği tarihi açıkladı

Ukrayna hükümeti savaşın biteceği tarihi açıkladı

Kiev yönetimi 'Ukrayna ile Rusya arasındaki aktif çatışmaların 2-3 hafta içerisinde bitebilir.' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-23 15:36:07
Ukrayna hükümeti savaşın biteceği tarihi açıkladı

Ukrayna'daki savaşın 28. gününde Kiev'in kuzeyinde çatışmalar devam ederken, apartmanlara füze parçaları isabet etti. Bir başka noktada evler yıkıldı. Rus ordusu Desna kasabasıyla Kiev'i bağlayan köprüyü bombaladı. Tüm bu çabalara rağmen Kiev'in batısında Ukrayna askerlerinin karşı saldırıya geçtiği belirtiliyor.

Kuşatma altındaki Mariupol'ün yarısının Rus kontrolüne geçtiği iddia ediliyor. Ukrayna ordusu dairesel savunma hattında direnişi sürdürüyor. Bombardıman ve sokak çatışmaları yoğunlaştı.

Ukrayna ordusu Çernigov, Harkov ve Mikolayiv yakınlarındaki saldırıları geri püskürtüyor. Rus ordusu bu noktalarda ilerleme gösteremedi.

Rusya güney cephesinde donanma üstünlüğünü iyice hissettiriyor. İlhak altındaki Kırım'da yer alan Sivastopol kenti açıklarından Ukrayna'ya seyir füzeleri atıldı. Gemiden fırlatılan füzelerin hangi noktaları hedef aldığı bilinmiyor.

Doğu cephesinde çatışmaların en kritik aşamasına girildi. Son olarak Maryinka işgal edildi. Rus ordusunun hedefi, batıdaki direniş hattını kırıp Donetsk'in tamamını ele geçirmek.

"RUSYA İLE SAVAŞ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK"

Sahada bu gelişmeler yaşlanırken Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, savaşın aktif çatışma aşamasının Nisan sonundan önce sona ereceğini öngördüğünü söyledi.

Arestoviç, Rus ordusunun ilerlemesinin birçok yerde durdurulduğunu ifade ederken, bir televizyon söyleşisinde, Rusya'nın önceliklerinden birinin Kiev'i ele geçirmek olduğunu ancak böyle bir adımın “intihar” olacağını dile getirdi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Arestoviç, Rusya'nın saldırı gücünün yüzde 40'ını kaybettiğini belirtirken, Rusya'nın bir nükleer savaş başlatma ihtimalinin olası olmadığını da vurguladı. .

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