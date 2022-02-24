Ukrayna hava sahasını sivil uçuşlara kapattı
Rusya'nın Ukrayna topraklarına işgali sürüyor. Ukrayna ise hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.
2022-02-24 12:18:51
Ukrayna hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.
Ukrayna Devlet Hava Trafiği Servisinden yapılan açıklamada, yüksek risk nedeniyle Kiev saatiyle 02.45'ten itibaren sivil uçaklara hava sahasının kapatıldığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını bildirmişti.
Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı
Ajanstan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığından alınan uyarı doğrultusunda 24 Şubat saat 04.00'ten itibaren Azak Denizi'nde sevkiyatların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Azak Denizi'ne hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kıyısı bulunuyor.
YORUMLAR (0)