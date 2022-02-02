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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna görüşmelerinin gizli yazışmaları ortaya çıktı

Ukrayna görüşmelerinin gizli yazışmaları ortaya çıktı

İspanyol gazetesi 'El Pais', NATO ve ABD'nin Rusya'nın yeni güvenlik anlaşmaları önerilerine verdiği ve şimdiye kadar gizli tutulan yanıtları yayınladı.

45 Dakika Önce
2022-02-02 21:03:53
Ukrayna görüşmelerinin gizli yazışmaları ortaya çıktı

El Pais, NATO, ABD ve Rusya arasındaki Ukrayna görüşmelerinin ayrıntılarını yayınladı. Buna göre ABD ve NATO Rusya'nın önerilerini reddetti ancak yeni müzakerelere açık olduğunu bildirdi.

Gazetenin internet sayfasında yayınlanan belgelere göre ABD ve NATO, Rusya'nın önerilerinin çoğunu kendileri için kabul edilemez olarak değerlendirdi. Ancak NATO ve ABD'nin somut müzakerelere ve yeni anlaşmalara ise açık olduğu mesajı verdiği belirtildi.

Gazetenin belgelere dayanarak verdiği haberde, ABD'nin Rusya'ya yanıtında, Moskova'nın da sorumluluklarına uygun davranması halinde, Ukrayna'da savaş birliklerinin ve kara tabanlı füze sistemlerinin kalıcı olarak konuşlandırılmasının iptal edilebileceği kaydedildi. El Pais, NATO ve ABD'nin, müzakerelerin başarısı için ön koşul olarak, Ukrayna sınırlarındaki mevcut Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiğini de aktardı. Haberde, NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıtta bu koşulu görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi için merkezi önemde bir unsur olarak altını çizdiği ifade edildi.

NATO çevreleri Alman Basın Ajansı'na (dpa) gazetenin kaynak olarak gösterdiği belgelerin doğruluğunu teyit etti.

Batı, 100 binden fazla askerini Ukrayna sınırına yığan Rusya'nın bu ülkeyi işgal etmesinden endişe ediyor. Ancak bazı uzmanlar, Rusya'nın işgalden ziyade gözdağı vermek amacıyla sınıra asker yığdığını savunuyor. Moskova, NATO'nun Doğu Avrupa'ya doğru daha fazla genişlemesini ve özellikle de Ukrayna'nın askeri ittifaka dahil edilmesini istemiyor. Rusya ayrıca NATO birliklerinin İttifak'ın doğudaki üyelerinden çekilmesini talep ediyor.

DWTürkçe .

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