DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Bir Rus helikopteri ve bir savaş uçağı vuruldu
Bu geceden itibaren yeni fiyatlar geçerli
Survivor 2022 Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 5 Şubat Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir?
Rusya’dan Anonymous saldırısına ilişkin açıklama
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus uçağı vuruldu
Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir?
Eurovision 2022'de Rusya yok mu? Rusya Eurovison 2022'den çıkartıldı mı ?
BM oylamasında Rusya’dan veto!
Zelenskiy: Bu gece zor geçecek
Rus savaş uçağı düşürüldü! Zelenskiy'den kritik açıklama
İsveç'ten Rusya'nın NATO tehdidine cevap
ABD: Kiev düşebilir
ABD: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız
Galatasaray, Barcelona ile eşleşti! Torrent’ten ilk açıklama
Rusya Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus uçağı vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus uçağı vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

46 Dakika Önce
2022-02-26 02:32:56
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus uçağı vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu açıklandı.

Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş